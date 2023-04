Per decenni, l’intelligenza artificiale, o IA, è stata il motore della ricerca STEM di alto livello. La maggior parte dei consumatori è venuta a conoscenza del potere e del potenziale dell’intelligenza artificiale attraverso piattaforme Internet come Google e Facebook o Amazon. Oggi l’intelligenza artificiale è essenziale in una vasta gamma di settori, tra cui sanità, banche, vendita al dettaglio e produzione.

Ma la sua promessa rivoluzionaria di fare cose come migliorare l’efficienza, ridurre i costi e accelerare la ricerca e lo sviluppo è stata recentemente mitigata dalle preoccupazioni che questi sistemi complessi e opachi possano causare. Praticamente senza alcuna supervisione del governo degli stati, le aziende private utilizzano il software di intelligenza artificiale per prendere decisioni su salute e medicina, occupazione, affidabilità creditizia e persino giustizia penale senza dover rispondere di come si assicurano dei dati.

Il suo crescente appeal e la sua utilità sono innegabili. Secondo una previsione pubblicata ad agosto dalla società di ricerca tecnologica IDC, la spesa delle imprese mondiali per l’intelligenza artificiale dovrebbe raggiungere i 50 miliardi di dollari quest’anno e i 110 miliardi di dollari l’anno entro il 2024, anche dopo la crisi economica globale causata dalla pandemia di COVID-19.

Un settore in crescita

I settori retail e bancario hanno speso di più quest’anno, con oltre 5 miliardi di dollari ciascuno. La società prevede che l’industria dei media e i governi federali e centrali investiranno maggiormente tra il 2018 e il 2023 e prevede che l’intelligenza artificiale sarà “l’influenza dirompente che cambierà intere industrie nel prossimo decennio“.

Le aziende ora utilizzano l’intelligenza artificiale per gestire l’approvvigionamento di materiali e prodotti dai fornitori e per integrare vaste quantità di informazioni per aiutare nel processo decisionale strategico e, grazie alla sua capacità di elaborare i dati così rapidamente, gli stanno aiutando a ridurre al minimo i tempi di creazione e sviluppo di un prodotto.

Gli esperti di assistenza sanitaria vedono molti possibili usi per l’IA, anche con la fatturazione e l’elaborazione dei documenti necessari. E i professionisti medici si aspettano che l’impatto maggiore e più immediato sarà nell’analisi dei dati, nell’imaging e nella diagnosi. Immagina, dicono, di avere la capacità di portare tutte le conoscenze mediche disponibili su una malattia a qualsiasi decisione terapeutica.