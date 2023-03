WhatsApp è una delle app più scaricate al mondo. Ma come tutte le app, non è immune ai problemi e ai bug. Se stai riscontrado un disservizio infatti, ci sono alcune cose che puoi fare per cercare di far funzionare di nuovo tutto.

Controlla la tua connessione dati

WhatsApp si basa su Internet per funzionare, quindi avrai bisogno di una connessione dati o Wi-Fi attiva per usarlo.

Se l’app non si connette sul tuo dispositivo, inizia controllando se sei connesso a Internet. Puoi confermarlo rapidamente aprendo un’altra app che richiede Internet, come Netflix o YouTube, o avviando il browser web e aprendo un sito.

Controlla Down Detector

Se hai confermato che Internet non è il problema ma WhatsApp continua a non funzionare, dovresti verificare la presenza di problemi tecnici interni. Sebbene l’aoo sia in genere molto affidabile, ogni tanto si verificano interruzioni del servizio. Ad esempio, il servizio è rimasto inattivo per due ore a livello globale nell’ottobre 2022. Quindi ha senso assicurarsi che il servizio funzioni normalmente prima di cercare altre soluzioni per la risoluzione del problema.

Down Detector, un servizio di monitoraggio delle interruzioni di Ookla, è un buon punto di partenza per verificare se esiste qualche problema sui server.

Scarica l’ultima versione di WhatsApp

WhatsApp aggiorna frequentemente le sue app per varie piattaforme per offrire nuove funzionalità o correggere bug. Ma in genere le versioni precedenti continuano a funzionare normalmente anche dopo il rilascio di una versione più recente, ma se WhatsApp non si connette o non funziona, assicurati che non ci siano aggiornamenti in sospeso.