Hyundai ha deciso di testare a fondo un prototipo di IONIQ 5 N per saggiarne le caratteristiche anche in contesti inusuali. Il primo modello di serie ad alte prestazioni e completamente elettrico ha effettuato alcune prove in condizioni che possiamo definire estreme.

Presso lo Hyundai Mobis Proving Ground di Arjeplog, in Svezia, il brand ha sfruttato le superfici ghiacciate a bassa aderenza e le temperature sotto lo zero per mettere alla frusta la vettura. Considerando che la location è molto vicina al Circolo Polare Artico, le temperature possono raggiungere anche i -30° centigradi.

La IONIQ 5 N nasce sulla piattaforma Electrified-Global Modular Platform (E-GMP) ed unisce tutto il know how di Hyundai con l’esperienza del brand N per le vetture sportive. Ecco quindi che è possibile sviluppare prestazioni elettrificate di altissimo livello che certamente farà felice gli appassionati.

Hyundai sta testando la IONIQ 5 N per saggiare le caratteristiche dinamiche della sportiva elettrica in ogni condizione, anche le più estreme

I tecnici e gli ingegneri Hyundai hanno lavorato per migliorare quelli che sono i punti cardine dell’esperienza offerta dai veicoli N:

corner rascal – vetture agili e perfettamente bilanciate in curva,

racetrack capability – vetture divertenti e performanti in pista)

everyday sportscar – vetture pensate per un utilizzo quotidiano e per tutte le esigenze.

Ecco quindi che la IONIQ 5 N si preannuncia come il primo modello di serie del marchio N dotato di trazione integrale (AWD). Il brand affonda le proprie radici nel FIA World Rally Championship (WRC) e in otto anni di partecipazione Hyundai ha ottenuto numerosi successi e anche due campionati mondiali costruttori.

Gli utenti potranno divertirsi alla guida della vettura, anche potendo contare sull’intervento dell’elettronica. Grazie all’N Drift Optimizer e alla tecnologica ee-LSD (electronic-Limited Slip Differential) sarà possibile ottimizzare l’erogazione della coppia, regolare la rigidità delle sospensioni e la durezza dello sterzo per ottimizzare le curve e pennellare le derapate.

Come dichiarato da Till Wartenberg, Vice President and Head of N Brand Management & Motorsport sub-division di Hyundai: “I nostri modelli N vengono perfezionati non solo sulle curve del Nürburgring, ma anche sulle superfici ghiacciate del nostro terreno di prova di Arjeplog, per garantire le massime prestazioni anche nelle condizioni invernali più estreme”. Il dirigente ha poi continuato: “Siamo orgogliosi di dimostrare che IONIQ 5 N soddisfa perfettamente i nostri rigorosi criteri di performance, con l’obiettivo di assicurare il successo del primo modello EV del marchio N”.