Asus ROG ha ufficializzato la disponibilità sul territorio italiano dei suoi nuovi laptop per il gaming con scheda grafica dedicata NVIDIA GeForce RTX 4090, stiamo parlando di ROG Zephyrus M16 (2023), ROG Zephyrus Duo 16 (2023) e ROG Stix Scar 2018.

Rog Strix Scar 18

L’Asus Rog Strix Scar 18 è stato progettato pensando più che altro agli amanti degli eSport, viene definito un vero e proprio concentrato di potenza gaming, in quanto integra la tecnologia più recente, come CPU fino a Intel Core i9 di 13a generazione, display Nebula QHD da 18 pollici, ed ovviamente la scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 4090. Oltre a questo troviamo il sistema di raffreddamento con ventole e heat-pipes migliorati, una camera di vapore per il controllo delle temperature, ed anche metallo liquido per una migliore conduzione. I materiali di costruzione sono assolutamente resistenti, impreziositi dalla presenza di LED e animazioni, senza però dimenticarsi di dettagli eleganti, ed il surround virtuale Dolby Atmos.

Il prodotto è in vendita da oggi su Asus Eshop ad un prezzo consigliato di 4199 euro.

Asus ROG Zephyrus Duo 16 (2023)

Il laptop gaming è pensato per gamer, ma anche per sviluppatori, con possibilità di eseguire i motori di gioco più recenti, come Unity e Autodesk. Al suo interno trova posto un processore AMD Ryzen 9 7945Hz, ed una GPU Nvidia GeForce RTX 4090 laptop, che vanno a muovere l’iconico display Zephyrus Duo, con un secondo schermo ancora più peformante. Il sistema di raffreddamento utilizza l’esclusiva Conductonaut Extreme di Thermal Grizzly, utile per raffreddare la CPU fino a 15 gradi, senza però tralasciare il caratteristico design ROG.

Il prodotto risulta essere in vendita da oggi su Asus Eshop, al prezzo consigliato di 4999 euro.

Asus ROG Zephyrus M16 (2023)

Il ROG Zephyrus M16 (2023) è un laptop gaming versatile, utilissimo anche per il multitasking, con CPU Intel Core i9-13900H, ed ovviamente display Nebula a 240Hz, accoppiato con una GPU GeForce RXT 4090 di Nvidia. A differenza degli altri modelli, in questo caso Asus ha puntato molto sulla portabilità, introducendo 2TB di memoria interna, con due slot SSD PCIe 4.0, WiFi 6E per una connettività alla massima velocità, e RAID 0. Il design è agguerrito e completamente personalizzabile, data la presenza del display Anme Matrix, la colorazione nero opaco con finitura overfiring e tanti altri dettagli; le performance vengono mantenute sempre al top, grazie all’intelligent cooling con tecnologia proprietaria Tri-Fan.

Come gli altri modelli, anche in questo caso può essere acquistato da oggi sull’eshop di Asus, al prezzo consigliato di 4499 euro.