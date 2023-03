Il prossimo 5 giugno 2023 è in partenza l’evento Apple più atteso dell’anno, parliamo ovviamente della WWDC, conferenza mondiale degli sviluppatori.

Il colosso di Cupertino andrà a presentare dei nuovi dispositivi, sistemi operativi e molto altro. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Apple WWDC 2023 in partenza il 5 giugno

Susan Prescott, Vice President di Worldwide Developer Relations di Apple, ha dichiarato: “È uno dei momenti più belli dell’anno, perché ci dà l’opportunità di comunicare online e di persona con sviluppatori e sviluppatrici di talento da tutto il mondo che rendono questa comunità così straordinaria. La WWDC23 sarà la conferenza più importante e più entusiasmante di sempre. Non vediamo l’ora di incontrarvi online e di persona per questo evento speciale!“.

Tradizionalmente Apple utilizza la conferenza annuale degli sviluppatori per condividere dettagli sulle prossime versioni dei suoi sistemi operativi: quest’anno saranno dunque presentati iOS 17, iPadOS 17, macOS 14, watchOS 10 e tvOS 17. Stavolta però potrebbe esserci qualche novità di rilievo, perché ai vari software dovrebbe aggiungersi realityOS, il sistema operativo del visore per la realtà aumentata e/o virtuale di Apple.

L’azienda di Cupertino sta sviluppando anche una versione aggiornata del MacBook Air con un chip M3, sia in versione a 13.6 pollici come quello attuale sia in un’inedita versione da 15 pollici. La WWDC23 è anche un’opportunità per sostenere, con la Swift Student Challenge, studenti e studentesse che si cimentano con la programmazione. Che dire, non ci resta che attendere ancora poco più di un mese per maggiori dettagli.