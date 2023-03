App Android gratis disponibili quest’oggi sul Play Store di Google, sono davvero tantissime le occasioni che gli utenti devono saper cogliere al volo nel momento in cui sono alla ricerca della soluzione migliore per spendere poco o niente sul download di un software.

Tutti gli sconti di cui vi parliamo nel nostro articolo sono validi per un periodo di tempo estremamente ridotto, per questo motivo non assicuriamo che siano ancora attivi, poichè gli stessi sviluppatori potrebbero decidere di interrompere la promozione, senza comunicarlo a tutti gli effetti. Il consiglio che vi possiamo dare è di prendere il più rapidamente possibile una decisione, così da accedervi senza pensieri o problemi.

App Android Gratis, quali sono le offerte

Per comodità suddividiamo gli sconti tra applicazioni e giochi; nel primo caso sono davvero tantissime le promozioni che si stagliano di fronte ai nostri occhi, troviamo PDF Utiliy, utilissima per accedere e modificare da mobile i file PDF (LINK), oppure anche Money Manager: Expense Tracker, applicazione da consigliare a coloro che vogliono tenere sempre sotto controllo tutte le proprie spese (LINK), oppure anche Spelling Gaps PRO (LINK), soluzione ideale per gli utenti che invece vogliono imparare il corretto spelling, per finire con Photo Exif Editor Pro, applicativo da avere assolutamente per la modifica dei file EXIF (LINK).

Tra i giochi le migliori offerte sono legate ad applicativi relativamente semplici, quali possono essere OK Golf (LINK), ma anche Legend of the Moon (LINK), oppure una serie di pack di icone, come Orgi (LINK), un tema di Peppa Pig (LINK) e similari.