Lo scambio di SIM, noto anche come SIM splitting, simjacking o SIM hijacking, è una tecnica utilizzata dai truffatori per ottenere il controllo del tuo numero di telefono. Con il tuo numero di telefono, gli hacker possono sfruttare l’autenticazione a due fattori per ottenere l’accesso ai tuoi conti bancari, account di social media e altro ancora.

Per capire come funziona, devi prima sapere come funzionano l’autenticazione a due fattori e le carte SIM.

Gli esperti di sicurezza raccomandano l’autenticazione a due fattori per proteggere i tuoi account online, ma non è un sistema perfetto: una terza parte con il tuo numero di telefono potrebbe aggirarlo. L’autenticazione a due fattori da sola non protegge al 100% i tuoi account dagli hacker.

Una tecnica molto insidiosa

Un altro modo in cui i truffatori possono raccogliere le tue informazioni personali è attraverso il phishing. Questa tecnica si serve dell’ingegneria sociale per farti condividere le tue informazioni personali. Ad esempio, i truffatori possono inviare un’e-mail che sembra provenire dal tuo operatore telefonico, chiedendoti di mantenere aggiornate le informazioni del tuo account. Per fare ciò, potrebbero chiederti di fare clic su un collegamento e accedere e acquisire le tue informazioni nel processo.

Una volta che i truffatori raccolgono le tue informazioni, contatteranno il tuo operatore di telefonia mobile. Se riescono a rispondere correttamente alle tue domande di sicurezza, il loro prossimo passo è trasferire il tuo numero di telefono sulla loro scheda SIM. Quindi, potranno accedere ai tuoi account online utilizzando i codici di autenticazione inviati al tuo numero di telefono, su cui ora hanno il controllo.

Quando la tua SIM è stata clonata, non puoi inviare o ricevere messaggi di testo o effettuare telefonate

Non sarai in grado di inviare o ricevere messaggi di testo o effettuare o ricevere telefonate. Questo perché i truffatori ora hanno il controllo del tuo numero di telefono.

Se il tuo telefono ti sta dando un messaggio “Nessun servizio” o “Ricerca in corso“, questo è un altro modo in cui è possibile rilevare lo scambio di SIM.