Le monete da due euro sono tra le più comuni ed utilizzate all’interno dell’Unione Europea. Ma sono anche tra quelle più ricercate dai collezionisti di tutto il mondo per il loro valore. La moneta da due euro infatti è quella che presenta più esemplari differenti di tutte poiché sono proprio loro ad essere utilizzate per coniare monete commemorative e celebrative per eventi particolari o personaggi famosi.

Oltre alle versioni commemorative ci sono altre monete più comuni che posseggono comunque un valore molto alto. Si tratta dei 2 euro che presentano degli errori di conio o dei difetti particolari che le rendono uniche e di conseguenza preziose. Gli errori di conio vengono riconosciuti dalla Zecca che blocca immediatamente la produzione, per questo motivo gli esemplari che circolano sono davvero rari.

Qual è la moneta di 2 euro con valore di 5.500 euro?

Tra le monete di 2 euro più uniche e di valore ci sono la moneta emessa da San Marino diversi anni fa per commemorare la figura di Bartolomeo Borghesi che può valere fino a 200 euro, oppure le 2 euro coniate nel 2007 dal Principato di Monaco per celebrare la Principessa Grace Kelly in occasione del venticinquesimo anniversario della sua scomparsa che adesso possono raggiungere il valore di 2.000 euro.

Anche in Italia sono state coniate diverse monete da due euro per commemorare eventi o celebrare personaggi importanti. Alcuni esempi sono le monete celebrative del 2002 con i giudici Falcone e Borsellino oppure quelle emesse per il 170esimo anniversario della fondazione della Polizia di Stato Italiana.

Ma la più conosciuta è la moneta da due euro con il volto di Dante Alighieri di profilo. Alcuni esemplari di questa moneta sono stati venduti dai collezionisti a 5.500 euro!