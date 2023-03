Sono varie le offerte di rete mobile proposte dal noto operatore telefonico virtuale Kena Mobile. In questi ultimi giorni, in particolare, l’operatore sta proponendo una nuova offerta rivolta però a chi richiederà la portabilità del proprio numero da alcuni operatori. Si tratta in particolare della nuova offerta mobile denominata Kena 5,99 100 GB Top BTL.

Kena sorprende ancora con la nuova offerta mobile Kena 5,99 100 GB Top BTL

Per tutti coloro che avevano intenzione di cambiare offerta richiedendo la portabilità del proprio numero, potranno ora attivare la nuova proposta di Kena Mobile. Come già accennato in apertura, infatti, l’operatore ha da poco reso disponibile la nuova offerta mobile denominata Kena 5,99 100 GB Top BTL.

Questa offerta si distingue per il suo prezzo piuttosto contenuto di appena 5,99 euro al mese ma non solo. Nonostante questo, chi la attiverà potrà utilizzare fino ad addirittura 100 GB di traffico dati per navigare con una connettività massima pari al 4G. L’offerta include poi minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e 600 SMS da inviare verso tutti i numeri.

Per il momento, l’operatore telefonico virtuale non ha indicato alcuna data di scadenza per questa nuova offerta con 100 GB. Gli interessati dovranno però recarsi presso un punto vendita autorizzato, dato che non è possibile attivarla online. In particolare, l’offerta sarà attivabile da chi richiederà la portabilità del proprio numero da Fastweb, PosteMobile, CoopVoce e altri operatori virtuali, ad esclusione pero di altri come Iliad, Vodafone, TIM, WindTre, ho. Mobile e Very Mobile.