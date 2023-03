L’igiene dentale è fondamentale nella routine quotidiana, per questo motivo potrebbe tornare decisamente utile uno spazzolino elettrico, ancora meglio se Oral-B, ad uno dei prezzi più bassi che abbiamo mai visto nell’ultimo periodo, costa solamente 26 euro.

Spazzolino elettrico Oral-B in promozione su Amazon

Avere uno spazzolino elettrico è fondamentale per la propria igiene orale, sul mercato se ne trovano di tantissime qualità e fasce di prezzo, ma su Amazon è oggi possibile acquistare un buonissimo modello di casa Oral-B, al prezzo finale di soli 26,50 euro. Il tutto è possibile grazie ad una riduzione del 24%, rispetto ai 39 euro previsti originariamente (LINK ACQUISTO).

Esteticamente il prodotto ricorda chiaramente i modelli dello stesso brand, con la testina circolare, al posto della classica orizzontale ad esempio dei concorrenti Philips, con tecnologia di pulizia 2D, che offre un’oscillazione e rotazione, adatta alla rimozione del 100% in più di placca rispetto al classico spazzolino manuale. Le modalità di spazzolamento sono sostanzialmente tre: quotidiana, denti sensibili e super delicata, per fornire comunque un’esperienza completa e più vicina possibile alle esigenze del consumatore. Ottima la possibilità di comprendere il momento esatto in cui sarà necessario cambiare la testina, poiché quest’ultima passerà dal verde al giallo, in modo da garantire sempre una pulizia efficace al 100% per tutti. Il prodotto è disponibile al prezzo indicato per un periodo di tempo limitato.