Le cuffie Sony PS5 ufficiali, sono in vendita ad un prezzo fortemente ridotto su Amazon, in occasione delle offerte di Primavera che l’azienda ha deciso di lanciare proprio in questi giorni, mettendo a disposizione di tutti gli utenti un risparmio veramente unico nel proprio genere.

Cuffie Sony PS5 in offerta, costano pochissimo

Se siete in possesso di una PS5 e siete alla ricerca delle migliori cuffie da abbinarvi, non dovete mancare assolutamente l’acquisto delle Sony Inzone H3, cuffie da gaming con un design che ricorda chiaramente quello della console, e la possibilità di sfruttare l’audio spaziale a 360 gradi, tutto ad un prezzo veramente conveniente. Ad oggi, infatti, possono essere acquistate a soli 79 euro, contro i 99 euro di listino (LINK ACQUISTO).

Il modello in questione presenta un design simile alle altre varianti presenti sul mercato, Inzone H5 e H7, con differenze sopratutto nella qualità del suono e nella potenza del segnale. Da notare che parliamo di cuffie wired, ovvero dovranno sempre essere utilizzate collegate con il filo, un jack da 3,5mm sufficientemente lungo, in caso contrario non sarà possibile ricevere il segnale. I cuscinetti sono morbidi e realizzati con materiali di assoluta qualità, la loro ampiezza riesce a distribuire perfettamente il peso, in modo da non risultare mai troppo pesanti o stressanti per i padiglioni auricolari.

Il prezzo indicato è disponibile per un periodo di tempo limitato.