VeryMobile, sono due le promo fino a 270GB con prezzi INCREDIBILI

L’offerta più interessante in assoluto che in questi giorni sta girando sul web, appartiene ad un gestore in particolare che è VeryMobile. L’azienda, che ormai non ha più bisogno di alcun tipo di presentazione, sta portando avanti le sue offerte mobili che vengono agevolate ancor di più dalla Promo Flash che le riguarda con un’aggiunta di 50 giga. Ci sono però tanti dettagli da conoscere, soprattutto per quanto concerne i contenuti che riguardano la promo meno cara sul web in questo momento sento

VeryMobile, sono nate nuove offerte e ci sono addirittura fino a 270 giga in 4G per navigare ogni mese

Ora come ora l’offerta che sta riscuotendo più successo, forse per il prezzo eccessivamente basso, è quella che passa in TV in pubblicità. Si tratta della promozione mobile che conviene a tutti vista l’attivazione, la spedizione e la scheda SIM gratuite. Secondo quanto riportato, la nuova offerta da 6,99 € al mese per sempre sarebbe la preferita del pubblico. Al suo interno ecco 150 giga per navigare sul web in 4G, minuti ed SMS senza limiti verso tutti.

Disponibile poi anche un’altra soluzione, quella che costa solo 3 € in più ma con un numero di contenuti incredibile. VeryMobile nella sua offerta concede minuti ed SMS senza limiti a 9,99 € ma con 270 giga per navigare in Internet in 4G.

La scelta adesso sta a voi, ma bisogna valutare che queste due offerte sono disponibili solo per coloro che provengono da altri gestori virtuali o da Iliad. Nel momento in cui doveste avere questi requisiti, ecco che potrete entrare a far parte della famiglia di VeryMobile.