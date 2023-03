I clienti dell’operatore virtuale Rabona Mobile da alcuni giorni segnalano problemi nell’invio di SMS dalla propria SIM virtuale. La problematica sarebbe presente da almeno una settimana.

I clienti hanno tentato di contattare il Servizio Clienti, il quale ha invitato ad aprire un ticket attendendo la risoluzione del problema. Inoltre, il problema del mancato invio degli SMS riguarderebbe sia le SIM Rabona Mobile e quelle del secondo brand Si, Pronto!?!.

Rabona Mobile: problemi nell’invio di SMS

Tra i contatti di Rabona Mobile, vi è il numero verde, utilissimo se si necessita di parlare direttamente con un operatore. Se sei già cliente della società, in possesso di una SIM Rabona, e hai bisogno di assistenza o comunque desideri richiedere informazioni a un membro dello staff della compagnia, il numero verde del servizio clienti a cui puoi fare riferimento è il 4000.

Invece, se sei un cliente della compagnia e vivi all’estero, il numero da comporre in caso di necessità e/o di richiesta di supporto è il seguente: ​+39 06 948 008 47. In questo caso, a differenza di quanto accade per il numero verde, le chiamate sono a pagamento. Il costo segue le indicazioni prestabilite dal piano tariffario del tuo operatore telefonico.

Nel caso tu non avessi tempo o modo di contattare Rabona Mobile telefonicamente, puoi sempre scrivere un testo, indicando la tua richiesta o specificando il problema tecnico insorto ai seguenti indirizzi e-mail della compagnia: servizioclienti@rabona.it per tutti coloro che, già clienti Rabona Mobile,hanno delle domande da porre o delle questioni di qualsiasi natura, amministrativa o tecnica, da presentare alla società. info@rabona.it per chi non è ancora in relazione con Rabona ma intende richiedere approfondimenti e informazioni su tutte le offerte e/o servizi erogati da Rabona Mobile. Il presente indirizzo è valido anche per i clienti che vivono temporaneamente o risiedono all’estero.