Una nuova illusione ottica è stata lanciata proprio in questi giorni per mettere alla prova gli occhi e le menti di un numero sempre più grande di utenti nel mondo, pronti a tutto pur di mantenere attivo il proprio cervello, nella risoluzione di enigmi di vario genere.

La maggior parte delle illusioni ottiche precedenti erano state realizzate da psicologi, con l’obiettivo di spiegare e giustificare il funzionamento del nostro intelletto, esistono però immagini appositamente studiate per metterci in difficoltà, adatte più che altro a coloro che amano gli enigmi visivi e risolvere indovinelli.

Illusione ottica, trovate il bruco?

Il rebus visivo di cui vi parliamo oggi richiede un grande acume da parte dell’utente finale, infatti viene inquadrato un prato completamente verde, con motivi incrociati, nel quale è stato nascosto un piccolo animaletto, più precisamente un bruco. Riuscite a trovarlo entro 10 secondi? se così fosse avete davvero un talento, o comunque siete molto allenati nella risoluzione di enigmi dello stesso tipo.

Se volete un aiuto, vi possiamo dire di concentrare l’attenzione nell’angolo in alto a sinistra dello schermo, potrete trovare le sembianze del bruco con la stessa colorazione del prato, ovviamente appositamente studiato per nascondersi alla perfezione e risultare quasi completamente invisibile all’occhio umano. L’illusione ottica generata è di quelle forti, siamo perfettamente consapevoli essere molto complesso trovare il bruco, ma ve lo avevamo detto essere difficile, no?. Ora non resta a voi condividere l’enigma con tanti altri utenti.