DAZN ha recentemente inaugurato il suo nuovo Network Operation Center presente sul suolo italiano, si tratta di un centro di monitoraggio che tiene conto della specificità della infrastruttura di rete italiana, evento che mostra l’intento diretto di mettere nelle mani del team italiana tutta la gestione dal lato rete del servizio, il quale avrà la responsabilità del monitoraggio della qualità del servizio e dell’instradamento del traffico dei clienti, per migliorare la capacità di intervento ed evitare dunque il più possibile gli scivoloni.

Si tratta di un passo importante nel miglioramento della qualità del servizio in Italia, basti pensare che prima di questa inaugurazione, la gestione del traffico era affidata all’hub inglese, con tutti i limiti ovviamente interconnessi.

Le dichiarazioni di DAZN

L’azienda ha commentato così l’avvenimento: “L’attivazione del Network Operation Center (NOC) italiano – scrive la piattaforma – si inserisce all’interno dell’articolato piano di investimenti che DAZN, a partire dalla scorsa stagione, ha realizzato e che in una prima fase si è concentrato principalmente su azioni volte al miglioramento delle infrastrutture tecnologiche “a monte” della filiera, l’insieme di tutti gli interventi finora svolti ha avuto l’obiettivo di ottimizzare la qualità della trasmissione, garantire gli standard più elevati di visione dei contenuti video e la miglior qualità del servizio.”.

Il NOC avrà dalla sua parte ingegneri che si occuperanno sette giorni su sette di regolare il traffico dati in modo da evitare qualsiasi problema legato al flusso video, in tal modo DAZN oltre che migliorare il servizio, inizierà a rispettare gli impegni presi con le autorità italiane in merito appunto agli standard da rispettare.