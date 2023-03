L’operatore Tim Italia per qualche settimana, grazie alla propria iniziativa Porta un Amico, offrirà un bonus di 30 euro a tutti i propri clienti che porteranno un amico.

Al momento non conosciamo ancora la data di partenza dell’iniziativa ma sappiamo che sarà disponibile a breve. L’operatore comunicherà la data precisa a breve. Scopriamone i dettagli.

Porta un Amico in Tim, per te un bonus da 30 euro

Il Porta un Amico in Tim sarà rivolto a tutti i già clienti mobile Tim, i quali potranno generare dei codici promozionali con cui l’invitato potrà effettuare la portabilità del numero mobile presso tutti i negozi autorizzati, attivando una qualsiasi offerta mobile dell’operatore. In questo modo, sia il cliente che il nuovo cliente riceveranno 10 euro di credito sulla SIM.

Il già cliente potrà portare fino ad un massimo di 3 amici, ricevendo così un bonus totale di 30 euro. I bonus di 10 euro saranno erogati, sia ai clienti che genereranno gli inviti che agli invitati, soltanto se questi avranno attivo il servizio Tim Ricarica Automatica o il pagamento nella fattura della rete fissa con TIM Unica.

Nel dettaglio, per generare i codici promozionali da inviare via email ai propri amici sarà necessario, quando TIM avvierà l’iniziativa, recarsi nell’area clienti MyTIM dal sito web dell’operatore, nella sezione dedicata “Porta un Amico”. I bonus di 10 euro, sia per l’invitato che per il promotore, vengono erogati quando il processo di portabilità sarà andato a buon fine.