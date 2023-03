La stagione primaverile è iniziata ufficiale e Iliad propone per tutti i suoi utenti una serie di novità significative sotto il punto di vista commerciale. Per questo mese di marzo, ad esempio, un’offerta da non perdere è quella relativa alla Fibra ottica.

I clienti che decidono di attivare una tariffa per a telefonia fissa potranno optare per la valida promozione Iliad Box. I consumi di questa promozione prevedono chiamate senza limiti verso tutti e connessione illimitata con le velocità della Fibra ottica, sino a 6 Gbps.

Iliad, la doppia promo con 150 Giga e Fibra ottica

L’offerta di Iliad si arricchisce, come di consueto, anche con la telefonia mobile. In questa circostanza la migliore occasione per gli abbonati è senza dubbio la Giga 150. Il prezzo di questa ricaricabile è pari a 9,99 euro ogni mese e prevede chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS da inviare a tutti i numeri della rubrica ed anche 150 Giga per la navigazione di rete, con la componente del 5G inclusa a costo zero.

Gli abbonati che vogliono accedere a questa tariffa dovranno aggiungere un costo una tantum per l’attivazione pari a 10 euro. Al tempo stesso, gli abbonati dovranno anche impegnarsi ad effettuare la portabilità da altro gestore o in alternativa l’attivazione di un nuovo numero di telefono.

Il vantaggio extra per gli utenti che attivano ambedue le tariffe è dato dal costo mensile fisso, pari a 29,99 euro a tempo indeterminato. In caso contrario con la promo per la Fibra ottica, i clienti pagheranno un costo di 24,99 euro al mese.