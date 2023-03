prodotti-ritirati-dal-mercato-pericolo-di-listeria-nella-carne

Molti prodotti a base di carne di manzo e di cavallo sono stati richiamati a causa delle recenti preoccupazioni sulla contaminazione da listeria. I marchi Rossato e Brunello di Coppiello Giovanni sono i più recenti ad essere stati richiamati a causa della presenza del batterio listeria monocytogenes. Il Ministero della Salute ha consigliato ai clienti di non consumare i prodotti e di riportarli immediatamente al luogo di acquisto.

L’infezione da listeria è comune e può causare da una lieve gastroenterite a infezioni più gravi come meningite, encefalite e setticemia. Di conseguenza, il Ministero della Salute ha adottato una misura immediata per prevenire l’ulteriore diffusione del batterio, richiamando i prodotti potenzialmente contaminati.

Listeria, ecco i lotti interessanti

Sono interessati i filetti di manzo Rossato con scadenza tra il 18/02/2023 e il 06/08/2023, i filetti di equino Rossato con scadenza tra il 02/06/2023 e il 13/08/2023, i filetti di equino Brunello con scadenza tra il 02/06/2023 e il 13/08/2023 e i filetti di equino Brunello Top Selection con scadenza tra il 02/06/2023 e il 13/08/2023.

I consumatori devono essere consapevoli dei sintomi della listeriosi e rivolgersi a un medico se ne riscontrano. Secondo il Ministero della Salute, il pericolo di infezione da listeria è significativo e le persone con sistema immunitario compromesso, le donne in gravidanza e gli anziani sono particolarmente vulnerabili al batterio.

Non è la prima volta che il Ministero della Salute emette un richiamo a causa del pericolo di infezione da listeria. Negli ultimi mesi, sono stati richiamati prosciutto cotto, gorgonzola dolce, pollo in scatola, panini al salmone e una serie di altri prodotti. Per garantire la sicurezza dei loro prodotti, il Ministero sta collaborando strettamente con i produttori e i commercianti di alimenti.

Infine, i clienti devono prendere sul serio il richiamo e restituire gli articoli interessati al punto di acquisto. Il Ministero della Salute sta facendo tutto ciò che è in suo potere per garantire che gli articoli presenti sugli scaffali siano sicuri da ingerire, e i clienti possono confidare nei suoi sforzi per mantenerli al sicuro. Per ridurre il pericolo di infezione da listeria, è inoltre fondamentale essere vigili e adottare le misure appropriate.