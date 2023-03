Cattive notizie per gli utenti di Netflix. Più di 100 titoli si uniranno al servizio di streaming ad aprile, ma 18 andranno via, incluse tre amate serie TV.

Tutte e sette le stagioni di “New Girl” non saranno più disponibili il 9 aprile, quindi ti restano solo un paio di settimane in più per goderti Jess, Nick, Schmidt, Winston e il resto della troupe su Netflix. Tuttavia, a partire dal 17 aprile, puoi assistere allo spettacolo su Hulu e Peacock.

Le altre due sitcom in uscita sono le commedie “The IT Crowd“, una serie acclamata dalla critica, e la commedia della BBC “Cuckoo”.

“The IT Crowd” scomparirà il 25 aprile e “Cuckoo” il 18 aprile. Un certo numero di film interessanti lasceranno anche Netflix il mese prossimo, come “L’anno bisestile” del 2010. Con Amy Adams e Matthew Goode, la commedia romantica si svolge principalmente in Irlanda ed è incentrata sulle vacanze di fine febbraio.

Aprile segna anche la partenza del film poliziesco vincitore dell’Oscar nel 2002 “Road to Perdition” e del film campione d’incassi del 2010 “Scott Pilgrim vs. the World”.

Ecco la lista

Dai un’occhiata all’elenco completo di film e programmi in uscita da Netflix di seguito: