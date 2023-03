Il costo di attivazione per la promozione Flash 120GB è di 9,99 euro per i non clienti Iliad che devono acquistare una nuova SIM. Per i già cliente dell’operatore, sarà possibile effettuare gratuitamente il passaggio da un’altra promozione attiva. La validità sarà a partire dal primo rinnovo dopo la conferma del cambio promozione. Questa operazione può essere svolta in autonomia collegandosi all’Area Personale presente sul sito ufficiale.