ho. Mobile è IMPAZZITA, ci sono 200GB a 9 euro al mese per distruggere TIM

La volontà di ogni gestore in questo particolare periodo dell’anno è quella di tenersi stretti i propri utenti. Ovviamente questo non può accadere in tutti i casi, visto che diversi provider sono riusciti a proporre delle offerte che prima d’ora non avevano mai visto la luce di questo mercato in relazione al mondo della telefonia mobile italiana.

In poche parole la concorrenza c’è e si muove veramente forte, con offerte mobili di altissimo livello e con prezzi molto bassi. A tal proposito i grandi gestori stanno cercando di difendersi nel miglior modo possibile, concedendo dei regali ai loro già clienti. Ovviamente ad influire in maniera netta sul mercato della telefonia mobile sono soprattutto i gestori virtuali, i quali hanno prezzi tendenzialmente più bassi e i contenuti di gran lunga più ampi. Ci sono delle realtà che però stanno dimostrando di essere molto più integra rispetto ad altre, portando le loro offerte ad essere continuativo nel tempo. Tra i più interessanti in quest’ambito risalta certamente il nome di un provider in particolare: ho. Mobile.

ho. Mobile, la qualità della rete di Vodafone e tanti contenuti: questo è ciò che trovate nelle nuove offerte

Il grande merito di questo provider è quello di offrire delle promozioni come l’ultima lanciata sul sito ufficiale.

Stiamo parlando di una soluzione che è in grado di toccare addirittura i 200 giga. Ovviamente ricordiamo che ci sono anche i minuti e messaggi senza limiti verso tutti, per un prezzo totale a fine mese di 9,99 euro per sempre, per tutti.