WhatsApp è una delle applicazioni di messaggistica più popolari al mondo, ma il suo successo non rappresenta un freno. Senza guadare agli allori, gli sviluppatori della chat stanno lavorando ad una serie di nuove funzionalità per migliorare l’esperienza degli utenti. In particolare, WhatsApp sta introducendo una novità molto importante per i gruppi.

WhatsApp, le nuove funzioni per gli amministratori

I gruppi sono diventati uno strumento indispensabile nel campo delle conversazioni online. Attraverso i gruppi è possibile comunicare contemporaneamente con molte persone senza dover passare attraverso numerose chat singole. Già nel corso degli anni, WhatsApp ha aggiunto nuove funzionalità per i gruppi. Tra gli strumenti più popolari si ricorda la possibilità di silenziare le notifiche, la possibilità di effettuare chiamate e videochiamate e di condividere spazi di lavoro.

L’ultima novità introdotta da WhatsApp riguarda la privacy e la riservatezza dei gruppi. In particolare, gli amministratori dei gruppi – coloro che li hanno creati o che li gestiscono – avranno la possibilità di accettare o rifiutare nuovi utenti tramite un link di invito. Questa funzione permetterà agli amministratori di mantenere maggiore controllo sulle persone che si uniscono ai gruppi, assicurando così una maggiore sicurezza e privacy per tutti gli utenti.

Il procedimento, che sarà possibile sia per chi ha uno smartphone Android di ultima generazione sia per chi ha un iPhone, segue da vicino una dinamica social. Come su Instagram o anche su Facebook, solo accettando la partecipazione di un utente ad un gruppo, l’amministratore darà l’accesso a tutte le informazioni (chat, file condivisi e recapiti telefonici) dei partecipanti alla chat.