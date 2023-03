Quanto costa mediamente possedere una SIM prepagata e un abbonamento? È difficile dirlo perché molti paesi usano la propria valuta con tassi di cambio fluttuanti.

Ma in media sembra che si spenda circa 7 euro per una scheda SIM a livello globale.

Puoi ottenere una scheda SIM balcanica da per pochi euro in Albania, ma ti costerà oltre 20 euro nella Macedonia del Nord. Sono disponibili anche SIM turistiche, fino a 500 GB, per 10 o 15 euro.

Nei Paesi Baltici, la media è di 10 euro in Estonia, e intorno i 25 in Lettonia. La situazione invece migliora in Lituania, perchè parliamo di appena 6 euro.

Se invece hai intenzione di andare nelle isole caraibiche, tra Haiti e Cuba potrai arrivare a spendere fino a 40 euro. Sono disponibili anche SIM turistiche e costano circa 20 euro.

In Italia si risparmia

In America centrale invece, in paesi come El Salvador e Honduras ci troviamo intorno i 20 euro, così come in Guatemala. Anche in questo caso sono disponibili per l’acquisto delle SIM turistiche a prezzi molto più alti (parliamo di quasi 50 euro, soprattutto negli aeroporti).

In Italia e in generale nella regione dell’Unione Europea la situazione ovviamente è diversa, perchè grazie all’introduzione degli operatori virtuali possiamo acquistare una sim e abbonarci ad un piano tariffario per meno di 7 euro in questo momento. Bisognerà pagare solo il costo relativo alla SIM.

In Sud America infine, solo pochi euro se ti trovi in Argentina e circa 38 euro nelle Isole Falkland. Sono disponibili anche carte SIM turistiche, a prezzi gonfiati, i cui prezzi possono arrivare fino a 50 euro.