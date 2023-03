I telefoni cellulari hanno sicuramente cambiato la vita di molte persone, diventando parte integrante e imprescindibile della quotidianità moderna. Sono strumenti indispensabili per collegarsi con il mondo esterno, effettuare chiamate e videochiamate, inviare messaggi ma possiede anche funzioni estremamente utili come il navigatore, app che ti permettono di effettuare acquisti online e molto altro.

È tutto racchiuso in quel piccolo dispositivo che ogni anno si evolve sempre di più, sviluppando più funzioni che ci aiutano nello svolgimento di azioni quotidiane.

Ma non è sempre stato così, il primo cellulare in commercio fu il Motorola DynaTAC 8000X, lanciato nel 1983 e ovviamente non possedeva tutte le funzioni degli smartphone moderni. Permetteva solo di chiamare, di mandare SMS, impostare la sveglia e poche altre applicazioni.

Dal 1983 ne è stata fatta di strada dal punto di vista tecnologico, ma si è dovuti passare tramite tanti cellulari che adesso sono considerati vintage e possono valere una piccola fortuna.

Cellulari vintage che possiedono un enorme valore

Sicuramente a molti di voi capiterà di avere in casa dei vecchi telefoni cellulari degli anni novanta e dei primi anni 2000. Ecco, questi dispositivi possono farvi guadagnare una piccola fortuna.

Andiamo a vedere quali sono: