Le offerte MediaWorld sono letteralmente da impazzire, sono tantissimi i prodotti in promozione con i quali gli utenti possono pensare di confrontarsi, nell’ottica comunque di spendere poco, ed allo stesso tempo di godere di ottime prestazioni generali.

Il volantino riparte da dove si era fermato le scorse settimane, con un buonissimo risparmio per i singoli consumatori che decideranno di affidarsi al sito ufficiale dell’azienda, o comunque a tutti i punti vendita sparsi per il nostro paese. Da notare che in genere la spedizione a domicilio potrebbe essere a pagamento, quindi potrebbe essere necessario aggiungere un piccolo contributo a quanto mostrato a schermo.

Mediaworld, questi sconti sono veramente unici

Le offerte del volantino MediaWorld sono uniche nel loro genere, gli utenti sono pronti per mettere mano al portafoglio ed iniziare sin da subito ad acquistare ottimi prodotti, al giusto prezzo di vendita. La campagna promozionale oggetto del nostro articolo è da ritenersi valida solamente oggi, 22 marzo, salvo esaurimento anticipato delle scorte.

I prezzi più interessanti partono dal mondo Apple, dove possiamo trovare soluzioni del calibro di iPhone 14 Pro Max, acquistabile dal pubblico a 1449 euro, oppure anche iPhone 14+, disponibile a 1129 euro, passando anche sul modello appena precedente, quale è iPhone 13, disponibile a 899 euro.

Avvicinandosi invece al mondo Android si possono incrociare tantissimi sconti speciali applicati su prodotti da meno di 400 euro, quali possono essere Honor Magic5 Lite, Honor X8a, Oppo A78, Honor X8, Motorola Moto E20, Honor X6 o anche Motorola E13.