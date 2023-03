Nel 2022, Apple ha dominato il mercato degli smartphone, con 8 iPhone su 10 venduti, secondo le recenti statistiche di Counterpoint Research. Cupertino ha stabilito un record occupando 8 delle prime 10 posizioni nella classifica, un risultato mai raggiunto prima da un singolo brand. Gli altri due posti nella Top 10 sono stati presi da Samsung con due modelli economici della sua gamma.

Secondo il Global Monthly Handset Model Sales Tracker di Counterpoint Research, l’iPhone 13 è stato lo smartphone più venduto nel 2022, rappresentando il 28% delle vendite totali di iPhone. È stato il più popolare in mercati chiave come Cina, Francia, Germania, Regno Unito e Stati Uniti, e ha guidato le vendite in tutti i mesi, tranne gli ultimi quattro. Tuttavia, la riduzione del prezzo dopo il lancio dell’iPhone 14 ha spinto le vendite nei mercati emergenti.

iPhone è il primo produttore mondiale, addio Android

L’iPhone 13 ha ottenuto il primo posto nelle vendite di smartphone, seguito dall’iPhone 13 Pro Max. È interessante notare che l’iPhone 14 Pro Max ha superato i suoi modelli Pro e base nelle vendite, raggiungendo il terzo posto nella Top 10. L’iPhone 12, il più venduto nel 2021, si è posizionato al sesto posto, mentre l’iPhone SE (2022) è arrivato al nono.

Solo due smartphone non-Apple sono presenti nella Top 10: il Samsung Galaxy A13 al quarto posto e il Galaxy A03 al decimo.

Counterpoint Research prevede che le quote di mercato dei primi 10 smartphone aumenteranno nel 2023, poiché i marchi si concentreranno sulla riduzione degli inventari e sull’ottimizzazione dei lanci. Inoltre, si prevede che i marchi continueranno a ridurre i loro portafogli nel 2023 per minimizzare la concorrenza interna. Il numero di modelli di smartphone attivi sul mercato globale è già sceso da oltre 4.200 nel 2021 a circa 3.600 nel 2022.