Android Auto ha reso più smart e reattivi i sistemi di infotainment delle auto, grazie a un’interfaccia intuitiva e familiare, oltre che ad app innovative. Funziona praticamente con qualsiasi telefono, inclusa la nostra selezione dei migliori telefoni economici, e ciò garantisce di non dover spendere una fortuna.

Come altri sistemi operativi, Android potrebbe essere dotato di app che non sono necessariamente necessarie o utilizzate, e ciò ingombrerà inutilmente la schermata iniziale. Tuttavia, ci sono alcuni semplici modi per rimuoverli dal launcher di Android Auto e personalizzarne l’aspetto.

Sebbene questo metodo possa sembrare controintuitivo, funziona senza richiedere una connessione attiva con un’auto. Utilizzando questo metodo, puoi rimuovere le app dal tuo programma di avvio e personalizzare l’ordine in cui appaiono. Ancora più importante, puoi aggiungere una scorciatoia per chiamare qualcuno dall’elenco dei contatti o attivare un’azione dell’assistente, consentendoti di attivarla con il semplice tocco di un dito durante la guida.

Ecco come fare

Sul telefono, vai alle impostazioni di Android Auto. Il percorso può variare a seconda del modello e del produttore del dispositivo. Ecco una piccola guida:

Per i telefoni Samsung, vai su Impostazioni, Dispositivi connessi, e poi Android Auto.

Per i dispositivi Pixel, vai su Impostazioni, Dispositivi connessi, Preferenze di connessione, e poi Android Auto. Se non sei sicuro, apri le impostazioni del telefono, tocca l’icona di ricerca e cerca Android Auto.

Tocca Personalizza launcher in Generale.

Per rimuovere un’app, deseleziona la casella di controllo accanto al suo nome o tocca la croce rossa.

Per modificare l’ordine di visualizzazione delle app, tieni premuta la maniglia a sinistra dell’icona dell’app e trascinala dove desideri che sia. Ciò modifica automaticamente l’impostazione di ordinamento del programma di avvio da A-Z a Ordine personalizzato.

Per aggiungere collegamenti, tocca Aggiungi collegamento al programma di avvio nella parte superiore dello schermo.