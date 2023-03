TIM distrugge WindTRE con offerte da 70 e 100 GIGA in 5G

Da quando TIM è partita con le nuove offerte, tutti hanno avuto l’opportunità di notare che gli utenti rientrano molto volentieri. Il merito è dei grandi contenuti che sono presenti all’interno delle promozioni mobili, i quali non sono attualmente eguagliabili dalla concorrenza. Basta infatti pochi euro ogni mese per riuscire a portare a casa un offerta del celebre gestore italiano, il quale sta destinando ai vecchi clienti delle promo super interessanti dal punto di vista economico e dei contenuti.

TIM lancia ancora una volta la sfida agli altri gestori con le sue Wonder, promozioni che includono al loro interno tutto quello che serve. In basso tutte le info.

TIM è il gestore che riesce a recuperare più utenti di tutti: il merito e delle nuove offerte in arrivo

Partendo dalla prima offerta, quella che costa di meno tra le due, ci sono minuti, messaggi e giga per navigare sul web. Nel dettaglio si parte da minuti senza limiti verso qualsiasi gestore di rete fissa o mobile, passando poi per 1000 messaggi gratis verso tutti fino ad arrivare a 70 giga per connettersi al web utilizzando la rete 5G. Il prezzo è di 7,90 € al mese per sempre.

La seconda offerta si dimostra altrettanto vantaggiosa essendo sulla falsariga di questa appena illustrata. Al suo interno ci sono minuti senza limiti verso tutti con 1000 messaggi gratis verso tutti i gestori e infine ecco la vera chicca: ci sono 100 giga disponibili per connettersi a Internet con il 5G. Il prezzo ovviamente sale leggermente: la promo costa 9,90 € al mese.