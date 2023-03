I bancomat offrono una grande comodità, ma sono anche obiettivi fissi dei ladri. Alcuni usano gli skimmer per rubare il tuo numero di conto o stare nelle vicinanze per derubare i clienti. Ora c’è un nuovo tipo di frode a cui prestare attenzione se si utilizza la funzione che ti permette di prelevare contactless.

La funzione utilizza le onde radio per accedere al tuo account: non è necessario inserire la tua carta. Tuttavia, alcuni clienti affermano che i ladri hanno utilizzato una normale colla per rubare i loro soldi.

ABC7 News ha mostrato per la prima volta come funziona questa truffa intervistando una persona che è caduta nella trappola: “Stavo usando il bancomat“, ha detto la persona anonima. “Il mio compagno era qui, e ci stava un ragazzo accanto a lui. Ho inserito la mia carta, non ha funzionato.”

Un metodo ancora misterioso

Quindi, un uomo in fila ha offerto consigli. “Se hai il chip sulla carta, potresti usare quello per accedere“, ha detto Bongiorno.

Così la ragazza ha sfruttato il consiglio, e questa volta ha funzionato. Ha preso i suoi soldi, ha ringraziato l’uomo e se n’è andata. Il problema è che la mattina dopo il conto era stato svuotato.

Con suo grande stupore, erano stati effettuati tre prelievi dal suo conto: 940 dollari erano spariti.

La stessa cosa è successa a Rob Bell allo stesso bancomat. Quando il lettore di schede non ha funzionato, un uomo si è avvicinato. Quindi, Bell ha usato la stessa funzione, ha preso i suoi soldi e se n’è andato. Successivamente ha scoperto che due conti erano stati prosciugati.

Le vittime si sono lamentate con il direttore della banca.