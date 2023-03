Solo oggi da Esselunga è stata attivata una campagna promozionale assolutamente unica nel proprio genere, finalmente infatti sono disponibili prezzi estremamente più bassi del normale, con la possibilità di accedervi indistintamente dalla provenienza territoriale.

Avete capito bene, tutti i prezzi indicati nell’articolo sono da considerarsi attivi per ogni singolo utente sul territorio nazionale, gli acquisti possono essere completati in tutti i negozi, senza differenze o vincoli. Lo smartphone è da considerarsi disponibile no brand con garanzia di 24 mesi.

Se volete avere le offerte Amazon, con coupon e codici sconto gratis, dovete iscrivervi subito a questo canale Telegram.

Esselunga, ottimi sconti per tutti solo oggi

Poco tempo a disposizione degli utenti per acquistare il buonissimo Samsung Galaxy A04s, uno smartphone di fascia bassa, comunque impreziosito dalla presenza di discrete prestazioni e specifiche tecniche generali. Il modello in questione, infatti, viene commercializzato a soli 139 euro, garantendo al consumatore finale un risparmio quasi unico.

Le sue performance sono garantite dalla presenza di un buon processore octa-core a 2GHz, un ampio display IPS LCD da 6,5 pollici (anche se la risoluzione è HD+), una tripla fotocamera posteriore impreziosita dalla presenza di un sensore principale da 50 megapixel (affiancato da due da 2 megapixel), il sensore per le impronte digitali sul tasto di accensione, ed anche una batteria che raggiunge i 5000mAh, pronta a garantire una autonomia che va ben oltre le aspettative, anche in termini di durata nel tempo.

Tutti gli sconti sono da considerarsi attivi solamente nei negozi fisici in Italia, salvo esaurimento anticipato delle scorte nei vari punti vendita.