IPTV e PIRATERIA, ora il pezzotto è davvero finito con la nuova LEGGE

Proprio ieri è arrivata in parlamento la nuova proposta di legge che andrà a contrastare in maniera molto più efficace rispetto al passato la pirateria digitale e online. Ciò vuol dire che tutte le IPTV subiranno grossi danni, ovviamente in favore della legalità.

La proposta di legge vede nuove soluzioni che andranno a contrastare i gruppi criminali che riescono a trarre un profitto dalla violazione sistematica del diritto di autore. Inoltre saranno potenziate gli strumenti dell’Agcom, che potrà quindi intervenire d’urgenza al fine di “ordinare ai prestatori di servizi, compresi i prestatori di accesso alla rete, di disabilitare l’accesso a contenuti illeciti”.

IPTV: sanzioni penali e amministrative, ecco i rischi che si corrono ad infrangere la legge

Sono previste inoltre anche delle sanzioni penali ed amministrative, le quali al momento sono indicate tra un valore compreso di 10.329 e 258.200 euro. Secondo quanto riportato da alcune fonti autorevoli, la proposta di legge in previsione descrive che verrà applicato a ciascun soggetto interessato “una sanzione amministrativa pecuniaria da diecimila euro fino al 2% del fatturato realizzato nell’ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notifica della contestazione”.

Tornando a quelle che sono invece le sanzioni penali, e’ prevista la detenzione da 6 mesi ad un massimo di 3 anni oltre ad una multa che potrebbe arrivare fino a 15.493 € per tutti coloro che eseguono abusivamente “la fissazione su supporto digitale, audio, video o audiovideo, in tutto o in parte, di un’opera cinematografica, audiovisiva o editoriale ovvero effettua la riproduzione, l’esecuzione o la comunicazione al pubblico della fissazione abusivamente eseguita”.