Le app malware, anche conosciute come app malevole o app dannose, sono applicazioni mobili progettate per infiltrarsi nei dispositivi degli utenti e danneggiarli o rubare le loro informazioni personali e sensibili.

Ci sono diversi tipi di malware, tra cui trojan, virus, spyware e ransomware, e le app malware possono essere progettate per eseguire una vasta gamma di attacchi. Ad esempio, un’app malware potrebbe rubare le informazioni di accesso dell’utente o le informazioni della carta di credito, monitorare l’attività dell’utente sul dispositivo, installare altri programmi dannosi sul dispositivo o bloccare l’accesso all’intero dispositivo finché non viene pagato un riscatto.

Le app malware possono essere distribuite attraverso diverse fonti, come app store non ufficiali, link di phishing, messaggi di testo o email fraudolente e pubblicità ingannevoli. Per proteggersi dalle app malware, gli utenti devono essere molto attenti quando scaricano nuove app e assicurarsi di scaricarle solo da fonti affidabili e verificate. Inoltre, è importante mantenere il proprio dispositivo aggiornato con gli ultimi aggiornamenti di sicurezza e utilizzare un software antivirus affidabile.

