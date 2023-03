Tim Wonder con 50 GB anche nei negozi per tutti

L’operatore telefonico TIM continua a proporre tante cose interessanti non solo per i suoi già clienti ma anche per tutti i nuovi arrivati. In questi giorni, in particolare, l’operatore ha reso disponibile all’attivazione anche nei negozi fisici autorizzati l’offerta mobile TIM Wonder con 50 GB. Questa volta, l’offerta è attivabile da tutti.

In questi ultimi giorni il noto operatore telefonico italiano TIM ha deciso di rendere disponibile nei negozi fisici autorizzati una nuova offerta mobile molto interessante. Si tratta in particolare dell’offerta TIM Wonder. Questa volta l’operatore ha deciso di renderla disponibile per tutti. Potranno infatti attivarla gli utenti che richiederanno la portabilità del proprio numero da qualsiasi altro operatore telefonico.

In passato, invece, l’offerta era attivabile soltanto ad alcuni specifici utenti. Nello specifico, TIM Wonder offre ogni mese fino a 50 GB di traffico dati per navigare con connettività 4G (con una velocità massima fino a 150 Mbps in download e fino a 75 Mbps in upload). L’offerta include anche minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e anche SMS illimitati verso tutti i numeri.

La nuova offerta proposta dall’operatore sarà disponibile ad un costo di 9,99 euro al mese. Sono però previsti 5 euro di costo di attivazione e 10 euro di costo della scheda sim. Assieme all’offerta, saranno inoltre attivati senza costi alcuni servizi di reperibilità, ovvero Chiama Ora e Lo Sai. Per tutti gli interessati, sarà comunque possibile attivare la connettività 5G ad un costo di attivazione una tantum di 9,99 euro.