TIM sfida il rivale Iliad con queste offerte convenienti

Il noto operatore telefonico italiano TIM ha deciso di sfidare apertamente la concorrenza, in particolare il rivale Iliad. Per tutti i nuovi clienti che richiederanno la portabilità proprio da quest’ultimo saranno infatti disponibili due nuove offerte a basso costo e con tanti giga per navigare. Si tratta delle offerte mobile denominate TIM Power Iron e TIM Power Supreme.

TIM attacca Iliad con l’arrivo di queste nuove offerte mobile a basso costo

L’offerta mobile TIM Power Iron è disponibile all’attivazione dalla giornata di ieri 9 marzo 2023. Nello specifico, l’offerta in questione include ogni mese 80 GB di traffico dati per navigare con connettività 4G (con una velocità massima fino a 150 Mbps in download e fino a 75 Mbps in upload), minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali ed SMS illimitati verso tutti i numeri. Il costo come già detto è molto basso. Gli utenti dovranno infatti pagare un costo soltanto di 6,99 euro al mese.

Oltre che da Iliad, questa offerta è attivabile anche da chi proviene dagli operatori Fastweb, PosteMobile (anche ESP), CoopVoce (anche ESP), Tiscali, 1Mobile, Daily Telecom, Optima Mobile, Plintron Italia Full, Withu (Europe Energy), Green ICN, NV mobile, Intermatica, Enegan, Digi Mobil, PLINK, China Mobile, Wings Mobile, Ovunque, Feder Mobile, Elimobile (Elite Mobile), Italia Power, Spusu, NTmobile, Rabona Mobile (compreso il suo secondo brand), NoiTel, BT Italia FULL MVNO, BT Enia Mobile e Vianova Mobile (Welcome Full).

L’offerta mobile TIM Power Supreme sarà invece disponibile a partire dall’11 marzo 2023. Questa offerta include ogni mese addirittura 100 GB di traffico dati per navigare sempre con connettività 4G ed include sempre minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali ad SMS illimitati verso tutti i numeri. Il costo mensile in questo caso è di 7,99 euro.

Anche questa offerta è attivabile non solo da chi proviene da Iliad, ma anche da chi proviene dagli operatori Fastweb, PosteMobile (anche ESP), CoopVoce (anche ESP), Tiscali, 1Mobile, Daily Telecom, Optima Mobile, Plintron Italia Full, Withu (Europe Energy), Green ICN, NV mobile, Intermatica, Enegan, Digi Mobil, PLINK, China Mobile, Wings Mobile, Ovunque, Feder Mobile, Elimobile (Elite Mobile), TM, Italia Power, Spusu, NTmobile, Rabona Mobile (compreso il suo secondo brand), NoiTel, BT Italia FULL MVNO, BT Enia Mobile e Vianova Mobile (Welcome Full).