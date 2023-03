Huawei Enjoy 60, nuovo device in arrivo il 23 marzo

Il prossimo 23 marzo 2023 il noto produttore cinese Huawei terrà un evento di presentazione ufficiale importante. Durante questo evento, saranno annunciati i nuovi Huawei Mate X3 e la nuova serie top di gamma Huawei P60. Oltre a questi, però, l’azienda presenterà anche un altro smartphone di fascia media, ovvero il nuovo Huawei Enjoy 60. Ecco quanto è emerso.

Huawei Enjoy 60, il nuovo smartphone sarà annunciato il 23 marzo, ecco cosa sappiamo

Fra pochissimi giorni il noto produttore cinese Huawei presenterà un gran numero di dispositivi durante un evento dedica che si terrà il prossimo 23 marzo 2023. Come già accennato, sarà ad esempio annunciata la nuova serie di smartphone top di gamma Huawei P60 ma non solo. Nel corso delle ultime ore, è infatti emerso che l’azienda presenterà ufficialmente anche il nuovo Huawei Enjoy 60.

A confermarlo è infatti da poco arrivata una nuova immagine teaser pubblicata dallazienda cinese Huawei. Questa immagine, in particolare, ci ha inoltre rivelato due delle prossime colorazioni che saranno disponibili per questo nuovo smartphone, ovvero Oro e Azzurro. Sul retro, lo smartphone disporrà poi di due sensori fotografici. Questi limiti saranno collocati in un modulo fotografico nero e saranno circondati da due cerchi dorati.

Il sensore fotografico principale sarà da 48 MP. Non abbiamo molte altre informazioni riguardo alle specifiche tecniche di questo device. Stando ai rumors, sappiamo che il nuovo Huawei Enjoy 60 sarà alimentato da una batteria molto capiente da 6000 mah e sarà dotata del supporto alla ricarica rapida da 22.5W. Il sistema operativo installato a bordo, invece, è HarmonyOS in versione 3.0.