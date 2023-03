Google Pixel 7A: scovato prototipo già in vendita

Negli ultimi anni il colosso di Mountain View Google ha deciso di commercializzare i propri Pixel anche in Italia e questo ha creato un interesse notevole da parte degli utenti.

Questo è valso particolarmente per le serie Pixel 6 e Pixel 7, intervallate dall’altrettanto interessante Pixel 6a. E allo stesso modo si guarda con interesse al Pixel 7a che dovrebbe arrivare tra qualche mese. Scopriamo insieme gli ultimi dettagli su quest’ultimo modello.

Google Pixel 7A: un prototipo è già in vendita

Nelle scorse settimane abbiamo avuto modo di vedere un assaggio del suo design, che sarà molto simile a Pixel 7, e delle sue specifiche tecniche. Ora apprendiamo che è già addirittura in vendita sotto forma di prototipo. Questo è in vendita su eBay. Nella parte posteriore del dispositivo però, non è presente il classico logo Google dei Pixel ma quello che è caratteristico dei modelli prototipali.

L’identità del dispositivo è testimoniata dall’immagine che mostra la schermata di avvio in modalità Fastboot, dove possiamo leggere che il modello è equipaggiato con 8 GB di RAM Samsung LPDDR5 e 128 GB di storage interno. Dal profilo laterale vediamo i soliti pulsanti volume e spegnimento con la porta USB-C nella parte inferiore.

Il dispositivo in vendita su eBay non è in grado di avviarsi correttamente, perché probabilmente non ha nemmeno installato Android. Vi ricordiamo che il lancio dovrebbe avvenire attorno a maggio, con debutto sul mercato per giugno, magari insieme al tanto atteso e chiacchierato Pixel Fold.