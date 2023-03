Un asteroide potrebbe colpire la Terra il giorno di San Valentino tra 23 anni

Il Centro di coordinamento della difesa planetaria della NASA ha lanciato un allarme: tra 23 anni, il giorno di San Valentino, un asteroide delle dimensioni di una piscina olimpionica potrebbe colpire la Terra. L’asteroide, designato 2023 DW, è stato scoperto il 2 febbraio 2018 e attualmente si trova a più di 11 milioni di miglia di distanza dalla Terra. Tuttavia, il Jet Propulsion Laboratory ha valutato un rischio di impatto di 1 su 560, una probabilità piccola ma non impossibile.

Nonostante la notizia allarmante, Davide Farnocchia, ingegnere del JPL di Pasadena, California, ha dichiarato che non c’è motivo di preoccuparsi troppo, in quanto la valutazione del rischio non è particolarmente elevata. Tuttavia, l’asteroide DW 2023 è l’unico “oggetto spaziale” nella lista dei pericoli della NASA con una valutazione di 1 anziché 0.

L’asteroide DW 2023 è l’unico nella lista dei pericoli

Il processo di raccolta dei dati per determinare le orbite degli oggetti spaziali richiede diverse settimane per minimizzare gli errori e prevedere correttamente le loro traiettorie a distanza di anni. Ciò significa che la probabilità di impatto potrebbe cambiare sostanzialmente nel tempo. Tuttavia, in genere, le informazioni in anticipo riducono il rischio percepito di un singolo oggetto.

A causa della vicinanza dell’asteroide alla Lubna, Farnocchia ha spiegato che potrebbero essere necessari alcuni giorni prima di poter recuperare altro materiale per le indagini. La posizione brillante e prominente di 2023 DW nel cielo ne oscura una visione diretta e immediata. Al contrario, ha sottolineato che l’asteroide sarà visibile per settimane, se non mesi, grazie all’uso di telescopi più grandi. Questo consentirà di raccogliere più dati per valutare in profondità la situazione.

In sintesi, il rischio di impatto dell’asteroide DW 2023 sulla Terra è attualmente valutato come basso ma esiste, e gli scienziati della NASA stanno monitorando costantemente la situazione per poter valutare eventuali cambiamenti nella probabilità di impatto nel tempo.