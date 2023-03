I rischi dei deodoranti per ambienti domestici

Negli ultimi decenni, l’uso di deodoranti per ambienti domestici è diventato una pratica standard per quasi tutti. Tuttavia, nonostante la loro efficacia nell’eliminare i cattivi odori, questi prodotti possono rappresentare una minaccia per la salute umana a causa dei loro composti chimici.

In particolare, l’uso di deodoranti contenenti VOC, composti organici volatili, è stato collegato a problemi di salute come asma, allergie, irritazione della pelle e persino cancro. Questi composti si diffondono rapidamente nell’ambiente domestico e possono raggiungere alte concentrazioni nei deodoranti per ambienti.

Deodoranti naturali vs deodoranti chimici

Inoltre, molti deodoranti contengono ftalati, sostanze dichiarate dall’American Institute for Cancer Research estremamente cancerogene e portatrici di anomalie ormonali ed endocrine. Il DEHP, un plastificante di questo gruppo, è stato associato all’infertilità ed è considerato il più dannoso tra quelli ufficialmente riconosciuti.

Ma i rischi non si fermano qui. I deodoranti per ambienti possono contenere anche il potente conservante formaldeide, l’acetaldeide aromatica ma molto irritante, i solventi per profumi toluene e benzene e l’odorante acetolo. Tutte e quattro queste sostanze chimiche sono state associate al cancro.

Per evitare questi rischi, è possibile optare per deodoranti per ambienti naturali, composti al 100% da essenze BIO, o utilizzare alternative come i fiori freschi o gli oli essenziali. È importante leggere attentamente le etichette dei prodotti prima di acquistarli e fare attenzione ai materiali contenenti allergeni, che possono peggiorare i problemi di salute per i soggetti allergici.

In conclusione, l’uso di deodoranti per ambienti domestici può comportare rischi per la salute umana a causa dei loro composti chimici. La scelta di prodotti naturali e l’attenzione alla composizione chimica dei deodoranti possono contribuire a minimizzare questi rischi e mantenere un ambiente domestico sicuro e salutare.