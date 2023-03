Huawei P60, scopriamo le anticipazioni sulla nuova famiglia di flagship

Il lancio della serie Huawei P60 è ormai imminente e a confermarlo è la stessa azienda. Infatti, è iniziata la campagna pubblicitaria per i nuovi flagship è sono stati condivisi i primi poster promozionali.

Il poster è stato avvistato all’interno di un negozio e permette di ammirare in anteprima il design della nuova famiglia Huawei P60. A condividere l’immagine ci ha pensato il noto leaker Digital Chat Station.

Dalla foto si nota il sistema di fotocamere dalla forma inedita e il design posteriore della serie P60. Emerge chiaramente che l’isola che ospiterà il comparto fotografico sarà rettangolare con un ampio spazio dedicato al sensore principale.

La nuova serie Huawei P60 sta per arrivare e si preannuncia molto interessante grazie ad un design rinnovato ed alcune funzionalità avanzate e tecnologiche

In totale ci saranno tre ottiche che, oltre alla principale saranno una ultra-wide e uno zoom periscopico. Huawei utilizzerà il nuovissimo sistema di immagini XMAGE 2.0, che promette di fornire fotografie di alta qualità e funzionalità avanzate come l’apertura variabile. L’anello della fotocamera principale è impreziosito da una finitura metallica che conferisce al device un aspetto elegante e moderno.

Il poster promozionale ha anche rivelato che la serie P60 sarà disponibile in tre colori: bianco, verde e rosa. Inoltre resta da scoprire se ci saranno ulteriori opzioni di colore all’evento di lancio. Dal punto di vista hardware non si hanno dettagli ufficiali ma solo indiscrezioni trapelate nel corso delle settimane. Per quanto riguarda Huawei P60 Pro, ci aspettiamo un display OLED realizzato da BOE con una diagonale da 6,6 pollici e risoluzione 2K .

Sotto la scocca troverà spazio il SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 affiancato da memorie RAM di tipo LPDDR5X e tecnologia UFS4.0 per lo storage interno. Il comparto fotografico sarà composto da un sensore primario Sony IMX888 da 50 MP, un sensore ultra-grandangolare Sony IMX858 da 50 MP e una terza fotocamera teleobiettivo con un sensore OV64B Omnivision da 64 MP con zoom ottico 3,5x.

La linea dovrebbe essere composta da tre modelli. Le anticipazioni indicano che i tre modelli saranno il P60, il P60 Pro e il P60 Art che potrebbe arrivare anche con il nome Ultra. Huawei punta a soddisfare una vasta gamma di utenti con device all’avanguardia e in grado di adattarsi alle diverse esigenze dei consumatori.