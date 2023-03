VOLKSWAGEN, la ID.2ALL costa pochissimo ed ha 450 km di autonomia

Come annunciato, Volkswagen ha svelato al mondo la sua nuova ID.2, o meglio, la ID.2all concept, una vettura che dovrebbe costare meno di 25.000 euro e darà del filo da torcere alla futura Tesla Model 2 di Elon Musk.

Volkswagen: tutti i dettagli sulla nuova arrivata

Nonostante non si sappia molto sulla Tesla compatta, eccetto che verrà lanciata in futuro, la ID.2all concept si mostra con diversi dettagli già noti. Il marchio tedesco ha rilasciato numerose immagini che evidenziano il design dinamico e moderno della vettura. Nonostante le dimensioni compatte, l’abitacolo presenta una plancia degna di nota. Il quadro strumenti dietro al volante sembra persino più grande di quello della ID.3, mentre al centro si trova un ampio schermo touch per l’infotainment. L’interno appare molto pulito e ordinato, con un tunnel centrale su due livelli.

La versione definitiva della ID.2 sarà svelata soltanto nel 2025, ma sappiamo già che sarà “spaziosa come una Golf e accessibile come una Polo”, con Volkswagen che promette un’autonomia fino a 450 km con una sola carica. Questo dato suggerisce che verranno offerti diversi livelli di batteria, quindi è improbabile che la ID.2 base da meno di 25.000 euro raggiunga i 450 km di autonomia. Tuttavia, è notevole che un’auto di queste dimensioni possa avere un’autonomia così ampia.

Per quanto riguarda la tecnologia, la ID.2 includerà funzioni premium come il Travel Assist (già disponibile su diversi modelli di categoria superiore del Gruppo Volkswagen, incluso il recente SKODA Enyaq Coupé RS iV), fari IQ.LIGHT e l’Electric Vehicle Route Planner. Sarà dotata di un motore elettrico anteriore da 166 kW/226 CV, notevole per una vettura compatta.

Grazie alla nuova piattaforma MEB Entry, la ID.2 avrà un bagagliaio capiente da 490 litri, espandibile a 1.330 litri con i sedili reclinati. Le dimensioni saranno di 4.050 mm di lunghezza, 1.812 mm di larghezza e 1.530 mm di altezza, con un passo di 2.600 mm. La velocità massima sarà limitata a 160 km/h, mentre l’accelerazione da 0 a 100 km/h sarà possibile in meno di 7 secondi. La ricarica dall’10% all’80% richiederà circa 20 minuti.