Paris Rhône 4K Laser Projector in super offerta, prezzo basso per il proiettore a tiro corto

Paris Rhône 4K Laser Projector è un prodotto che vuole essere a tutti gli effetti il miglior proiettore laser a tiro corto, in termini di rapporto qualità/prezzo, nell’idea e tentativo di migliorare la vita dei clienti, seguendo appunto il motto dell’azienda “bettering your life“. Scopriamolo da vicino e comprendiamo quali sono i suoi punti di forza, ricordando comunque essere attiva in questi giorni una fantastica promozione che prevede uno sconto del 50% sul prezzo di listino, grazie al codice MTPR10, ed acquisto sul sito ufficiale (tutti i dettagli nell’ultimo paragrafo).

Essere un proiettore a tiro corto spinge ad una maggiore versatilità nell’utilizzo, infatti può essere posizionato molto vicino alla superficie di proiezione, da un minimo di 13,7 centimetri, fino ad un massimo di 47,7 centimetri, riuscendo così ad ottenere un’ampiezza oscillante tra 80 e 150 pollici. Il tutto senza andare ad inficiare la qualità di riproduzione, infatti raggiunge tranquillamente il 4K con 8,3 milioni di pixel (e contrasto 3000:1), risultando essere perfettamente compatibile con l’HDR10, per immagini ricche di dettagli e senza artifici grafici. Il proiettore gode di una luminosità massima di 2000 lumens, che permette così di sfruttarne le prestazioni in ogni momento della giornata, sia con il buio completo, che nella penombra.

Paris Rhône 4K Laser Projector – un proiettore per tutti

Paris Rhône 4K Laser Projector è perfetto anche per la sola riproduzione audio, sottolineiamo infatti che è possibile collegare via bluetooth un qualsiasi dispositivo di streaming, sfruttando così i due speaker fisici da 25 watt installati al suo interno, per godere del Dolby Audio e del DTS, effettivamente compatibili con il modello oggetto del nostro articolo. Esteticamente molto elegante, è realizzato prevalentemente in plastica, con finitura opaca e colorazione nera, con i due speaker concentrati su un lato corto (sotto il canonico tessuto); il controllo del dispositivo può avvenire anche da remoto grazie al telecomando incluso in confezione.

La longevità non è un problema, la sorgente laser installata all’interno del proiettore garantisce una durata di circa 25’000 ore di utilizzo, 10 volte superiore alle normali sorgenti presenti sugli altri dispositivi in commercio. Per proteggere l’occhio umano sono stati sapientemente installati sensori PIR che riducono rapidamente la luminosità, in modo da avere la possibilità di utilizzarlo in sicurezza e tranquillità.

Il prodotto può essere acquistato direttamente sul sito ufficiale (a questo link), con un prezzo di partenza di 2316,78 euro, che viene ridotto del 50% grazie all’applicazione del coupon MTPR10. In questo periodo, fino al 31 marzo, è attiva una promozione molto speciale, infatti è possibile avere un ferro da stiro verticale completamente gratis. Per ottenerlo non dovete fare nulla di particolare, dovrete aggiungere al carrello entrambi i prodotti (sia il proiettore che il ferro da stiro) e procedere fino al completamento dell’ordine, vedrete che quest’ultimo verrà scontato del 100%, riuscendo così ad ottenerlo in maniera totalmente gratuita.