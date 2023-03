Atezr P20 Plus, stampante laser scontatissima per poco tempo

Atezr P20 Plus è una stampante laser dal prezzo decisamente scontato, grazie ad una promozione attivata sul sito ufficiale, che ne riduce la spesa di ben 300 euro rispetto al listino originario, promettendo ugualmente prestazioni di ottimo livello e qualità elevata. I punti di forza del modello in oggetto sono davvero tantissimi, scopriamoli assieme.

Utilizzando la più avanzata tecnologia di compressione dei punti basata sull’ottica fisica e un nuovo metodo di accoppiamento laser innovativo, può penetrare oltre 100 materiali, tagliare legno massiccio da 15 mm alla volta, fino a 40 mm di acrilico nero e legno da 28 mm. L’area del punto raggiunge 0,08*0,06 mm e 529 DPI possono identificare automaticamente la scala di grigi dell’immagine, in modo che il materiale dell’immagine non venga distorto anche in una stampa particolarmente rapida. Oltre a questo, rispetto agli altri modelli in commercio, abbiamo:

Il telaio della macchina più stabile : il telaio può sopportare 200-300 kg e la testa del laser non si agita durante il funzionamento ad alta velocità.

: il telaio può sopportare 200-300 kg e la testa del laser non si agita durante il funzionamento ad alta velocità. Gli ingranaggi scorrevoli in metallo riducono l’usura della macchina e migliorano l’efficienza del lavoro.

riducono l’usura della macchina e migliorano l’efficienza del lavoro. Il corpo monoblocco prolunga la vita della macchina: la vite monopezzo viene utilizzata al posto dell’accoppiamento combinato, motore passo-passo e madrevite per rendere il movimento del laser più preciso e l’accoppiamento più durevole. L’area di incisione di Atezr è 430*430mm , superiore al livello di mercato. L’algoritmo aggiornato porta la velocità massima della macchina a 24.800 mm/min ; la precisione del movimento è entro 0,01 mm, il che accelera il processo di incisione e taglio e aumenta l’efficienza del 40% ~ 80% .

prolunga la vita della macchina: la vite monopezzo viene utilizzata al posto dell’accoppiamento combinato, motore passo-passo e madrevite per rendere il movimento del laser più preciso e l’accoppiamento più durevole. L’area di incisione di Atezr è , superiore al livello di mercato. L’algoritmo aggiornato porta la velocità massima della macchina a ; la precisione del movimento è entro 0,01 mm, il che accelera il processo di incisione e taglio e aumenta l’efficienza del . Vetro filtrante ignifugo per bloccare i raggi ultravioletti e proteggere gli occhi: il coperchio del filtro panoramico con filtro ignifugo può filtrare il 97% dei raggi ultravioletti.

per bloccare i raggi ultravioletti e proteggere gli occhi: il coperchio del filtro panoramico con filtro ignifugo può filtrare il 97% dei raggi ultravioletti. Pulsante di arresto di emergenza, nonché piena compatibilità con i sistemi operativi Windows e MacOS, ma anche tanti formati di incisione supportati.

Atezr P20 Plus – quanto costa

La promozione attivata in questi giorni, e valida fino al 31 marzo 2023 sul sito ufficiale (raggiungibile a questo link), promette uno sconto di 300 dollari, infatti si parte da un listino di 1299,99 dollari, per scendere poi fino a 999,99 dollari di valore finale. La spedizione sarà sufficientemente rapida, con consegna in 5/7 giorni lavorativi, dal magazzino situato in Repubblica Ceca, quindi senza dazi doganali o altro tipo di tasse da versare.