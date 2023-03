Iliad, nuovo sconto di 100 euro per acquistare iPhone 14

Tramite l’operatore telefonico Iliad è qpossibile acquistare diversi smartphone. Tra questi, ci sono anche i nuovi top di gamma di casa Apple. Qualche tempo fa l’operatore aveva reso disponibili diversi sconti per acquistarli. Ora, però, l’operatore ha deciso di offrire uno sconto di 100 euro per l’acquisto dei nuovi iPhone 14 Pro e Pro Max.

iPhone 14 Pro e Pro Max, sconto di 100 euro se si acquistano con Iliad

Grazie all’operatore telefonico Iliad, sarà possibile acquistare uno dei nuovi top di gamma di casa Apple ad un prezzo super scontato. In particolare, l’operatore ha deciso di proporre i nuovi iPhone con uno sconto di 100 euro. I modelli interessati da questi nuovi sconti sono i nuovi iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max.

Lo sconto sarà valido per i modelli con diversi tagli di memoria, comprendenti 128, 256 e 512 GB di storage interno. Qualche settimana fa, l’operatore aveva proposto uno sconto di 50 euro su altri modelli di casa Apple. Gli unici modelli Apple non scontati sul sito di Iliad sono iPhone 13 Pro Max e iPhone 11. Gli utenti interessati potranno acquistarli sia in un’unica soluzione sia in 30 rate mensili.

Insomma, si tratta di un’ottima opportunità per tutti coloro che hanno intenzione di acquistare uno dei prossimi smartphone di casa Apple. Ricordiamo inoltre che l’operatore telefonico ha da poco reso disponibile anche una nuova offerta mobile davvero notevole. Si tratta di Iliad Flash 130. Quest’ultima include 130 GB di traffico dati, minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali ad un costo di 8,99 euro al mese.