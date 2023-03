Il Galaxy Unpacked estivo è previsto per il mese di agosto ma le informazioni sugli smartphone pieghevoli Samsung si stanno intensificando già da alcune settimane. Purtroppo per il colosso sudcoreano potrebbe non trattarsi di un anno particolarmente felice. Le indiscrezioni hanno già affermato che il Samsung Galaxy Z Fold 5 sarà soltanto una copia del suo modello precedente con chip e meccanismo a cerniera aggiornato. In merito al Galaxy Z Flip 5, invece, sono emerse alcune informazioni che riferiscono l’arrivo di un aggiornamento particolare.

Samsung Galaxy Z Flip 5: il pieghevole a conchiglia avrà display esterno più grande!

Soltanto poche settimane fa OPPO ha sferrato un duro colpo a Samsung lanciando il suo OPPO Find N2 Flip, uno smartphone pieghevole a conchiglia che vanta un display esterno da 3,26 pollici.

Le dimensioni del pannello esterno rendono il dispositivo particolarmente rilevante poiché, permettendo di accedere a tantissime funzionalità, consente agli utenti un utilizzo ancora più pratico e riduce drasticamente il rischio di usura limitando l’apertura dello smartphone e quindi mantenendo integra la cerniera per un periodo di tempo non indifferente.

Samsung, consapevole della necessità di apportare importanti aggiornamenti sui prossimi smartphone pieghevoli, potrebbe avere intenzione di seguire la strategia inaugurata da OPPO proponendo un Samsung Galaxy Z Flip 5 con un display esterno ancora più grande. Molto probabilmente il colosso supererà i 3,26 pollici di OPPO lanciando uno smartphone a conchiglia decisamente rinnovato, soprattutto se considerate le attuali dimensioni del display esterno presente su Galaxy Z Flip 4.

L’informazione non ha ancora ricevuto conferme ufficiali ma l’avvicinarsi del periodo del debutto porterà con se tantissime nuove indiscrezioni sempre più attendibili.