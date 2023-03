Vodafone distrugge TIM, sono nate le Silver da 200GB in 5G

Dopo aver visto le concorrenti fare il bello il cattivo tempo con le loro nuove offerte, Vodafone vuole rimettere le cose in chiaro. Il celebre gestore proveniente dalla Gran Bretagna sta mostrando tutta la sua qualità allo stesso tempo mescolandola con quantità e convenienza. Nessuno se lo sarebbe mai aspettato ma questo potrebbe essere il miglior momento per rientrare a far parte della famiglia colorata di rosso.

Vodafone lancia la battaglia, sono arrivate due nuove offerte difficilmente eguagliabili: si tratta delle nuove Silver

Non bisogna mai tirare i remi in barca, visto che le realtà più piccole potrebbero prendere il sopravvento. Per tale motivo ecco che Vodafone ha deciso di lanciare una gamma di offerte totalmente nuova che rispecchia tutt’altro rispetto a quello che il gestore ha mostrato fin dall’inizio della sua carriera in Italia.

Stiamo parlando infatti di promozioni che hanno prezzi molto bassi e garantiscono tanti contenuti. Tutti conoscono Vodafone come quel gestore che da sempre a prezzi leggermente più elevati vista la sua grande qualità, ma ora è cambiato lo spartito. L’azienda anglosassone lancia infatti due nuove offerte che appartengono rispettivamente alla gamma Silver, le quali non cambiano nome tra loro ma solo contenuti e prezzo.

La prima delle due offerte, quella con meno contenuti, consente di avere ogni mese messaggi senza limiti verso tutti con minuti senza limiti verso tutti. In più ci sono 150 giga per navigare sul web senza limiti. Il prezzo è di 7,99 € al mese. L’altra offerta, quella superiore, offre gli stessi contenuti ma un prezzo diverso di 9,99 € al mese e 200 giga di connessione dati in 5G.