Canone RAI e bollo AUTO, i trucchi legali per NON pagare

In quanto a tasse l’Italia è forse il paese con la pressione fiscale più alta, con pochi eguali in giro per il mondo. I cittadini se ne stanno accorgendo sempre di più soprattutto in un periodo di crisi come questo, il quale non accenna a placarsi. Secondo quanto riportato infatti mai come ora le persone si sono lamentate delle tasse che pagano, soprattutto quelle ritenute superflue e inutili. Tra queste sono annoverate anche il canone Rai e il bollo auto, soluzioni che nessun altro paese paga. Proprio per questo motivo gli utenti italiani vorrebbero capire quali sono i metodi per evitare di non pagare ovviamente non trasgredendo la legge.

Canone Rai e bollo auto: ci sono dei metodi per non pagare le tue tasse ma ovviamente solo per alcuni utenti

Partendo da una delle tasse più odiate di sempre, ovvero il canone Rai che da qualche anno è incluso automaticamente nella bolletta del servizio elettrico, sembra che ci siano diversi modi per essere esentati dal pagamento. Il primo riguarda le persone di età pari o superiore ai 75 anni, le quali saranno automaticamente escluse da tale tipo di pagamento. La stessa cosa vale per coloro che non raggiungono la soglia minima del reddito, così come le persone che non hanno una televisione in casa.

Per quanto riguarda invece il bollo, la situazione è diversa essendo una tassa regionale. Ogni regione la amministra a proprio piacimento, con la Lombardia e il Piemonte che ad esempio a tutti coloro che acquistano un’auto elettrica non riserva il pagamento della tassa.