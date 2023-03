Iliad, iPhone 14 in giallo ora con 50 euro di sconto

Il colosso americano Apple ha da poco annunciato l’arrivo dei nuovi iPhone 14 e iPhone 14 Plus nell’inedita colorazione gialla. Con l’operatore telefonico Iliad è ora possibile preordinarli ed averli con uno sconto di ben 50 euro. Questo sconto sarà valido sia per l’acquisto in un’unica soluzione sia per l’acquisto a rate mensili.

Iliad, iPhone 14 e iPhone 14 Plus ora acquistabili con 50 euro di sconto

A partire da oggi sono finalmente disponibili all’acquisto i nuovi smartphone di punta del colosso americano Apple nella nuova vivace colorazione gialla. Come già detto in apertura, per tutti gli interessati ora sarà possibile averli ad un prezzo scontato grazie all’operatore telefonico Iliad.

L’operatore telefonico francese ha infatti deciso di proporre uno sconto di ben 50 euro sull’acquisto di questi nuovi smartphone, sconto valido sia per l’acquisto a rate sia per l’acquisto in un’unica soluzione. I modelli interessati da questo sconto, almeno in questo primo momento, sono iPhone 14 con 128 GB e 256 GB e iPhone 14 Plus con 128 GB.

Nello specifico, per l’acquisto di iPhone 14 giallo con 128 GB si dovrà pagare 969 euro oppure 27 euro per 30 rate mensili più un anticipo di 159 euro. Per l’acquisto della versione da 256 GB, invece, si dovrà pagare 1099 euro oppure 30 euro per 30 rate mensili più un anticipo di 199 euro. Si potrà invece acquistare iPhone 14 Plus giallo con 128 GB ad un prezzo di 1119 euro oppure 30 euro per 30 rate mensili più un anticipo di 219 euro.

Ricordiamo comunque che, in abbinata all’acquisto di questi nuovi smartphone, sarà possibile attivare una delle tante offerte mobile attualmente disponibili del noto operatore telefonico francese Iliad.