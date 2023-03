TIM: le imperdibili offerte di marzo 2023 con Fibra ottica

L’operatore italiano più importante TIM ha messo a disposizione degli utenti varie offerte sia per la connessione a casa che per quella Mobile. Dunque, se hai già una SIM mobile puoi anche usufruire degli importanti sconti che ha messo a disposizione degli utenti l’operatore blu. Inoltre, se hai meno di 30 anni puoi anche attivare un’offerta speciale. Scopriamo di seguito maggiori dettagli a riguardo.

TIM, le offerte dell’operatore per la Fibra

Premium Base

Premium Base è per chi vuole fare accesso a Internet con l’alta velocità ma a un costo mensile basso di 24,90 euro al mese. L’offerta comprende:

navigazione illimitata con velocità fino a 1 Gigabit/s , o con la migliore tecnologia disponibile in base alla copertura;

, o con la migliore tecnologia disponibile in base alla copertura; chiamate a consumo al costo di 19 centesimi per lo scatto alla risposta e 19 centesimi al minuto;

Non è però incluso il modem, il quale può essere acquistato separatamente. Per quanto riguarda i costi di attivazione, invece, questi sono compresi nel canone mensile ed è pari al 10 euro al mese per 24 mesi.

Tim WiFi Power Smart

Per chi vuole Internet col servizio voce c’è Tim WiFi Power Smart. È acquistabile al costo di 29,90 euro al mese e si ottiene un’offerta completa per navigare e telefonare da casa. Con la tariffa abbiamo accesso a:

internet illimitato con velocità fino a 1 Gigabit/s

il modem Tim Hub+ con il Wi-Fi 6

Tim Hub+ con il Wi-Fi 6 le chiamate nazionali senza limiti per chi attiva online

per chi attiva online Tim Navigazione Sicura

1 anno di Assistenza Imprevisti Tim Protezione Casa

Tim WiFi Power Top

Se vuoi delle prestazioni al top, puoi fare affidamento a Tim Fibra TIM WiFi Power Top disponibile al costo di 34,90 euro al mese. L’offerta consente di navigare fino a 10 Gigabit/s in download nelle zone già coperte dal servizio con tecnologia FTTH XGS-PON, grazie anche alla rete di nuova generazione ed al Modem Tim 10 Gb dedicato. Gli altri servizi inclusi sono:

le chiamate nazionali illimitate verso i telefoni fissi e mobili

verso i telefoni fissi e mobili Tim Navigazione sempre attiva, con una chiavetta USB di backup con SIM LTE

di backup con SIM LTE Tim Navigazione Sicura

il Wi-Fi garantito in tutta la casa

in tutta la casa l’Assistenza Immediata e Dedicata

l’Assistenza Soddisfatti e Garantiti

1 anno di Assistenza Imprevisti Tim Protezione Casa

Il costo di attivazione dell’offerta è di 19,90 euro una tantum.

Tim WiFi Special Young

Se hai meno di 30 anni, ecco Tim WiFi Special Young. Costa 21,90 euro al mese e prevede:

Fibra fino a 2,5 Gigabit/s

Chiamate a consumo (19/cent al minuto)

6 mesi di Amazon Prime

Con 6 euro al mese in più per 30 mesi ottieni inoltre un Tablet Samsung A8.