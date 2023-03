Crisi di assunzioni per Amazon o solo un caso di passaggio? Ecco cosa sta succedendo

Amazon sta mettendo in pausa le assunzioni e prevede di mantenere la politica in vigore per mesi, ultimo segno che anche le più grandi aziende tecnologiche stanno ripensando il personale in un clima economico incerto.

Il gigante dell’e-commerce ha deciso di implementare una “pausa sulle nuove assunzioni incrementali nella nostra forza lavoro aziendale“, ha dichiarato questa settimana Beth Galetti, vicepresidente senior dell’esperienza e della tecnologia delle persone presso Amazon, in una nota ai dipendenti. La lettera è stata condivisa giovedì sul sito web ufficiale.

“Lo avevamo già fatto in alcune delle nostre attività nelle ultime settimane e abbiamo continuato con questo approccio“, ha scritto Galetti. “Prevediamo di mantenere questa pausa in atto per i prossimi mesi e continueremo a monitorare ciò che stiamo vedendo nell’economia e nel business per adeguarsi come riteniamo abbia senso“.

Dei mesi molto incerti

Amazon ha visto il suo boom commerciale durante la pandemia, poiché più clienti si sono rivolti allo shopping online. Tuttavia, con l’allentamento delle restrizioni dovute alla pandemia, ha dovuto affrontare la duplice sfida di un maggior numero di persone che tornano a fare acquisti di persona e di una prospettiva economica inasprita che grava sulla domanda dei consumatori.

Alla fine della scorsa settimana, ha previsto che le sue entrate per il trimestre festivo sarebbero state inferiori a quanto previsto dagli analisti, causando un forte calo delle sue azioni. Le azioni di Amazon sono scese di oltre il 45% quest’anno.

Negli ultimi mesi, aziende tecnologiche tra cui Alphabet, società madre di Google, Meta, società madre di Facebook, Twitter e altre, hanno anche annunciato piani per rallentare le assunzioni e ridurre i costi a causa dell’incertezza economica.