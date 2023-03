Samsung ha mantenuto fino ad ora il suo primato nel settore degli smartphone pieghevoli ma presto potrebbe essere surclassata dai suoi rivali che, nel corso degli ultimi mesi, hanno rilasciato dispositivi davvero originali e di qualità.

Nel mese di agosto il colosso sudcoreano terrà il suo tipico Galaxy Unpacked estivo e in questa occasione procederà con il lancio dei suoi Galaxy Z Fold 5 e Galaxy Z Flip 5. Le anticipazioni sulle loro caratteristiche si stanno già intensificando, le più recenti si sono soffermate soprattutto sul Samsung Galaxy Z Fold 5, che potrebbe non dimostrarsi all’altezza delle aspettative.

Samsung: il Galaxy Z Fold 5 non avrà una fotocamera aggiornata!

Stando alle informazioni fornite dal leaker Ice Universe il Samsung Galaxy Z Fold 5 non accoglierà aggiornamenti particolari. La fotocamera, ad esempio, non sarà rinnovata con il tanto atteso sensore da 200 megapixel introdotto dal colosso sul suo Galaxy S23 Ultra. Molto probabilmente il pieghevole manterrà invariato il sensore da 50 megapixel.

Gli unici aggiornamenti sostanziali riguarderanno il chip, che sarà un Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, e la nuova cerniera del display che permetterà di ottenere una superficie d’utilizzo priva di interruzioni riducendo l’evidenza della piega.

Samsung potrebbe avere intenzione di introdurre ulteriori novità ma attualmente le indiscrezioni trapelate non fanno riferimento a particolari aggiornamenti. Senza alcun dubbio, il colosso dovrà impegnarsi al fine di tenere testa a concorrenti come Google, che nel mese di maggio potrebbe annunciare la sua conferenza dedicata agli sviluppatori e mostrare per la prima volta il suo Pixel Fold procedendo con il lancio in anticipo rispetto a Samsung.